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Минобороны считает некорректным сравнивать их цены на продукты с ценами ГУР

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 16:58
Минобороны считает некорректным сравнивать их цены на продукты с ценами ГУР
Фото: Минобороны

В Минобороны считают некорректным сравнивать цены на продукты их и Главного управления разведки.

Источник: пресс-служба Министерства обороны Украины 

Дословно: "В медиа распространяются материалы со сравнением цен на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины и отдельной воинской части Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Данная информация подается некорректно". 

Детали: Минобороны подчеркивает, что "сравниваются категорически не тождественные вещи". В частности, для сравнения цен взяты отчеты о закупке продуктов для питания отдельной воинской части ГУР, которая дислоцируется в Киеве.

Дословно: "Подчеркиваем в очередной раз, что для пищевого обеспечения Вооруженных сил Украины Министерством обороны закупается комплексная услуга по организации питания по каталогу продуктов, цены на которые уже учитывают логистику, в том числе преимущественно доставку в районы ведения боевых действий. 

Услуга по организации питания, по сути, это формат "еда ходит за военнослужащим". Цена услуги по организации питания одного военнослужащего составляет от 137,04 грн до 144,06 грн в сутки".

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Больше деталей: Кроме того, в Минобороны отметили, что разведчики во время выполнения боевых задач обеспечиваются питанием по тому же принципу, как и все военнослужащие ВСУ - благодаря заключенным Минобороны договорам об услугах по организации питания.

Также ведомство отчиталось, что в первой половине апреля провело встречу с представителями крупных торговых сетей "Коло", "АТБ-Маркет", "Варус", "Ашан", "Сильпо" (Fozzy Group) для привлечения крупных ритейлеров к процессу организации и бесперебойного обеспечения питанием военнослужащих.

Представители сетей отметили, что при существующих требованиях обеспечения логистики продуктов - а именно по принципу гарантирования доставки продуктов в части при их постоянной передислокации, - является слишком рискованным процессом для сетевого бизнеса при определенных ценах услуг (137,04-144,06 грн). По словам ритейлеров, они низкие.

Предыстория: 

  • 26 апреля издание "Наші гроші" обнародовало материал, в котором сравнивались цены на некоторые продукты, которые закупают для защитников Минобороны и Главное управление разведки. Как утверждало издание, в некоторых случаях разведчики покупали продукты вдвое дешевле.

Темы: Минобороныценыразведка
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