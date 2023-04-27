Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны считает некорректным сравнивать их цены на продукты с ценами ГУР

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 16:58
Минобороны считает некорректным сравнивать их цены на продукты с ценами ГУР
Фото: Минобороны

В Минобороны считают некорректным сравнивать цены на продукты их и Главного управления разведки.

Источник: пресс-служба Министерства обороны Украины 

Дословно: "В медиа распространяются материалы со сравнением цен на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины и отдельной воинской части Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Реклама:

Данная информация подается некорректно". 

Детали: Минобороны подчеркивает, что "сравниваются категорически не тождественные вещи". В частности, для сравнения цен взяты отчеты о закупке продуктов для питания отдельной воинской части ГУР, которая дислоцируется в Киеве.

Дословно: "Подчеркиваем в очередной раз, что для пищевого обеспечения Вооруженных сил Украины Министерством обороны закупается комплексная услуга по организации питания по каталогу продуктов, цены на которые уже учитывают логистику, в том числе преимущественно доставку в районы ведения боевых действий. 

ВИДЕО ДНЯ

Услуга по организации питания, по сути, это формат "еда ходит за военнослужащим". Цена услуги по организации питания одного военнослужащего составляет от 137,04 грн до 144,06 грн в сутки".

Больше деталей: Кроме того, в Минобороны отметили, что разведчики во время выполнения боевых задач обеспечиваются питанием по тому же принципу, как и все военнослужащие ВСУ - благодаря заключенным Минобороны договорам об услугах по организации питания.

Также ведомство отчиталось, что в первой половине апреля провело встречу с представителями крупных торговых сетей "Коло", "АТБ-Маркет", "Варус", "Ашан", "Сильпо" (Fozzy Group) для привлечения крупных ритейлеров к процессу организации и бесперебойного обеспечения питанием военнослужащих.

Представители сетей отметили, что при существующих требованиях обеспечения логистики продуктов - а именно по принципу гарантирования доставки продуктов в части при их постоянной передислокации, - является слишком рискованным процессом для сетевого бизнеса при определенных ценах услуг (137,04-144,06 грн). По словам ритейлеров, они низкие.

Предыстория: 

  • 26 апреля издание "Наші гроші" обнародовало материал, в котором сравнивались цены на некоторые продукты, которые закупают для защитников Минобороны и Главное управление разведки. Как утверждало издание, в некоторых случаях разведчики покупали продукты вдвое дешевле.

Темы: Минобороныценыразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Минобороны
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: