ЗМІ: ГУР купує деякі продукти вдвічі дешевше, ніж Міноборони. У відомстві пояснили

Головне управління розвідки подекуди закуповує продукти за цінами удвічі нижчими, ніж Міноборони. Оборонне відомство назвало таке порівняння некоректним.

Джерело: Наші гроші із посиланням на закупівельні ціни, оприлюднені на Prozorro

Оновлено: Пізніше у Міноборони наголосили, що порівняння їхніх цін на продукти з цінами ГУР є некоректним.

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Деталі: Видання повідомляє, що військова частина А1225, якою опікується ГУР МО, оприлюднило звіти про закупівлі харчів, обмундирування та автозапчастин на 16 мільйонів гривень. "Наші гроші" порівняли ціни на продукти з тими, що містяться у вже "виправлених" контрактах Міноборони.

Зокрема, розвідники купили мінтай по 69 грн за кг, а міністерство оборони – за 120 грн. І це, за інформацією видання, є найменшою ціною по всім контрактам, у тому числі і на поставку харчів військовим, що дислоковані у далекому від лінії фронту Києві.

Рис у ГУРівців вартує 26 грн за кілограм – це нижче, ніж у роздрібних магазинах. У Міноборони – від 59 грн.

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У міністерстві найдешевша морква – по 28 грн, а в ГУР – по 12 грн.

"Наші гроші" наголошують, що чекатимуть публікацій Міноборони, яке поки що не оприлюднило жодного звіту.

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