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ЗМІ: ГУР купує деякі продукти вдвічі дешевше, ніж Міноборони. У відомстві пояснили

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 квітня 2023, 14:12
ЗМІ: ГУР купує деякі продукти вдвічі дешевше, ніж Міноборони. У відомстві пояснили
Фото: Getty Images

Головне управління розвідки подекуди закуповує продукти за цінами удвічі нижчими, ніж Міноборони. Оборонне відомство назвало таке порівняння некоректним.

Джерело: Наші гроші із посиланням на закупівельні ціни, оприлюднені на Prozorro 

Оновлено: Пізніше у Міноборони наголосили, що порівняння їхніх цін на продукти з цінами ГУР є некоректним.

Деталі: Видання повідомляє, що військова частина А1225, якою опікується ГУР МО, оприлюднило звіти про закупівлі харчів, обмундирування та автозапчастин на 16 мільйонів гривень. "Наші гроші" порівняли ціни на продукти з тими, що містяться у вже "виправлених" контрактах Міноборони.  

Зокрема, розвідники купили мінтай по 69 грн за кг, а міністерство оборони – за 120 грн. І це, за інформацією видання, є найменшою ціною по всім контрактам, у тому числі і на поставку харчів військовим, що дислоковані у далекому від лінії фронту Києві. 

Рис у ГУРівців вартує 26 грн за кілограм – це нижче, ніж у роздрібних магазинах. У Міноборони – від 59 грн.

У міністерстві найдешевша морква – по 28 грн, а в ГУР – по 12 грн.

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"Наші гроші" наголошують, що чекатимуть публікацій Міноборони, яке поки що не оприлюднило жодного звіту. 

Передісторія: 

  • 24 лютого Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 8381 "Про внесення змін до закону "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях".
  • У січні розгорівся скандал щодо закупівель у Міноборони. Видання ZN.ua повідомило, що Міноборони купує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
  • Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів. 
  • Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
  • Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.

Теми: розвідкаМіноборонипродуктиціни
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