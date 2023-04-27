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Шмыгаль передал Папе Римскому фотоальбом о преступлениях России в Украине

"Украинская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 17:10
Шмыгаль передал Папе Римскому фотоальбом о преступлениях России в Украине
Фото: Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и передал ему фотоальбом о преступлениях России в Украине.

Источник: сообщение Шмыгаля

Дословно: "Передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины. Этот альбом наглядно демонстрирует ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли".

Детали: В сообщении Шмыгаль выразил надежду, что Ватикан присоединится к реализации формулы мира президента Владимира Зеленского, "в частности к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны".

Он также пригласил Папу Франциска в Украину.

Предыстория:

  • В феврале 2023 года Франциск заявлял, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

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Темы: ШмыгальПапа Римский
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