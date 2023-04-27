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Суддя з Бердянська, яка працювала на ФСБ, "вершила правосуддя" на Полтавщині

"Українська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 17:18
Суддя з Бердянська, яка працювала на ФСБ, вершила правосуддя на Полтавщині
фото СБУ

Правоохоронці викрили поплічницю окупантів з Бердянська, яка "вершила правосуддя" на Полтавщині: судді оголошено підозру в держзраді.

Джерело: СБУ, прокуратура Запорізької області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Заступник генерального прокурора повідомив про підозру голові одного з районних судів Полтавської області у державній зраді.

 

За даними джерела УП, йдеться про Ларису Богомолову, яка з липня 2022 року очолює Полтавський районний суд.

За даними слідства, навесні 2022 року після окупації військовослужбовцями РФ Бердянська місцева суддя, нехтуючи присягою українському народові, розпочала активно співпрацювати зі спецслужбами та представниками країни-агресора.

На виконання завдання кураторів жінка забезпечувала ворога інформацією про проукраїнськи налаштованих працівників правосуддя, формувала серед колективу Бердянського міськрайонного суду позитивне ставлення до окупаційної влади.

Збирала та передавала дані щодо переміщення українських військових на території Донецької області.

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За даними СБУ, наприкінці березня 2022 року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" із Маріуполя до району Мангуша.

Тоді за її "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових.

Також жінка надавала окупантам допомогу у формуванні штату так званого підрозділу "Министерства чрезвычайных ситуаций России", незаконно сформованого на території Бердянська.

Через деякий час підозрювана виїхала на підконтрольну Україні територію та, очолила один з районних судів у Полтавській області.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.

 

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Теми: держзрадасудСБУ
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