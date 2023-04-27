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Судья из Бердянска, которая работала на ФСБ, "вершила правосудие" на Полтавщине

"Украинская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 17:18
Судья из Бердянска, которая работала на ФСБ, вершила правосудие на Полтавщине
фото СБУ

Правоохранители разоблачили пособницу оккупантов из Бердянска, которая "вершила правосудие" на Полтавщине: судье объявлено подозрение в госизмене.

Источник: СБУ, прокуратура Запорожской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении председателю одного из районных судов Полтавской области в государственной измене.

 

По данным источника УП, речь идет о Ларисе Богомоловой, которая с июля 2022 года возглавляет Полтавский районный суд.

По данным следствия, весной 2022 года после оккупации военнослужащими РФ Бердянска местная судья, пренебрегая присягой украинскому народу, начала активно сотрудничать со спецслужбами и представителями страны-агрессора.

Во исполнение задания кураторов женщина обеспечивала врага информацией о проукраински настроенных работниках правосудия, формировала среди коллектива Бердянского горрайонного суда положительное отношение к оккупационной власти.

Собирала и передавала данные о перемещении украинских военных на территории Донецкой области.

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По данным СБУ, в конце марта 2022 года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в район Мангуша.

Тогда по ее "наводке" захватчики пытались выявить местонахождение украинских военных.

Также женщина оказывала оккупантам помощь в формировании штата так называемого подразделения "Министерства чрезвычайных ситуаций России", незаконно сформированного на территории Бердянска.

Через некоторое время подозреваемая выехала на подконтрольную Украине территорию и возглавила один из районных судов в Полтавской области.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу и поэтапно задокументировали преступные действия.

Сейчас решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения ˗ содержание под стражей.

 

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Темы: госизменасудСБУ
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