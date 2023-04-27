Підрив міни на Харківщині: постраждали енергетики, один – загинув

Від підриву на міні поблизу села Токарівка на Харківщині постраждали працівники обленерго, 1 людина загинула.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пресслужба прокуратури Харківщини, речник відомства Дмитро Чубенко в коментарі УП

Деталі: Спочатку очільник ОВА повідомив, що ворог обстріляв с. Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач.

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"На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - написав віну Telegram.

Пізніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив УП, що енергетики поблизу села Токарівка постраждали не внаслідок обстрілу, а d результаті підриву на ворожій міні.

За даними прокуратури, загинув водій, четверо працівників електромережі отримали поранення різного ступеня тяжкості.