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Підрив міни на Харківщині: постраждали енергетики, один – загинув

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 17:27
Підрив міни на Харківщині: постраждали енергетики, один – загинув
фото прокуратури

Від підриву на міні поблизу села Токарівка на Харківщині постраждали працівники обленерго, 1 людина загинула.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пресслужба прокуратури Харківщини, речник відомства Дмитро Чубенко в коментарі УП

Деталі: Спочатку очільник ОВА повідомив, що ворог обстріляв с. Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач.

"На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - написав віну Telegram.

Пізніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив УП, що енергетики поблизу села Токарівка постраждали не внаслідок обстрілу, а d результаті підриву на ворожій міні.

За даними прокуратури, загинув водій, четверо працівників електромережі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

 

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Теми: Харківська областьвійна
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