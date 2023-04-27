Підрив міни на Харківщині: постраждали енергетики, один – загинув
Від підриву на міні поблизу села Токарівка на Харківщині постраждали працівники обленерго, 1 людина загинула.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пресслужба прокуратури Харківщини, речник відомства Дмитро Чубенко в коментарі УП
Деталі: Спочатку очільник ОВА повідомив, що ворог обстріляв с. Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач.
"На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - написав віну Telegram.
Пізніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив УП, що енергетики поблизу села Токарівка постраждали не внаслідок обстрілу, а d результаті підриву на ворожій міні.
За даними прокуратури, загинув водій, четверо працівників електромережі отримали поранення різного ступеня тяжкості.