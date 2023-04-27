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Подрыв мины на Харьковщине: пострадали энергетики, один - погиб

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 17:27
Подрыв мины на Харьковщине: пострадали энергетики, один - погиб
фото прокуратуры

От подрыва на мине вблизи села Токаревка на Харьковщине пострадали работники облэнерго, 1 человек погиб.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пресс-служба прокуратуры Харьковщины,  спикер ведомства Дмитрий Чубенко в комментарии УП

Детали: Сначала глава ОВА сообщил, что враг обстрелял с. Токаревка Харьковского района, в результате чего пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередач.

"К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал Синегубов в Telegram.

Позже спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил УП, что энергетики вблизи села Токаревка пострадали не в результате обстрела, а в результате подрыва на вражеской мине.

По данным прокуратуры, погиб водитель, четверо работников электросети получили ранения различной степени тяжести.

 

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Темы: Харьковская областьвойна
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