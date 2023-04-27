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Екскомандира "Вагнера" у Норвегії ув'язнили на два тижні

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 18:37
Екскомандира Вагнера у Норвегії ув'язнили на два тижні
Андрій Медведєв. скриншот

Суд у Норвегії засудив колишнього командира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва до 14 днів ув'язнення за порушення громадського порядку і носіння пневматичної зброї в громадському місці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Водночас суд Осло виправдав Медведєва, який просить притулку в Норвегії, у застосуванні насильства до поліцейських під час арешту, повідомив його адвокат Брінюльф Ріснес. 

Він визнав, що чинив опір при затриманні і плювався, коли на нього одягали наручники, але заперечував, що бив поліцейських, заявив адвокат після того, як його підзахисний з'явився в суді у вівторок.

Медведєв також визнав себе винним у тому, що мав при собі пневматичну зброю, коли в березні пішов до пабу в центрі Осло.

Це не перший випадок, коли Медведєв зіткнувся з проблемами після втечі до Норвегії. Наприкінці лютого його затримали за бійку біля пабу в Осло.

Медведєв втік з Росії, перетнувши кордон з Норвегією 13 січня. 

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Втеча Медведєва привернула величезну світову увагу. Він розповів, що воював на боці роти найманців "Вагнера" в Бахмуті на сході України, але втік з Росії, бо боїться за своє життя через жорстокість "вагнерівців" до бойовиків з власної ПВК.

Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євген Нужин – найманець "Вагнера", чию страту кувалдою зафіксували на відео, що з’явилося в мережі в листопаді 2022 року.

Теми: ВагнерНорвегіявійна
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