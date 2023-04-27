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Экс-командира "Вагнера" в Норвегии заключили в тюрьму на две недели

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 18:37
Экс-командира Вагнера в Норвегии заключили в тюрьму на две недели
Андрей Медведев. скриншот

Суд в Норвегии приговорил бывшего командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева к 14 дням заключения за нарушение общественного порядка и ношение пневматического оружия в общественном месте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

В то же время суд Осло оправдал Медведева, который просит убежища в Норвегии, в применении насилия к полицейским во время ареста, сообщил его адвокат Бринюльф Риснес.

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Он признал, что сопротивлялся при задержании и плевался, когда на него надевали наручники, но отрицал, что избивал полицейских, заявил адвокат после того, как его подзащитный появился в суде во вторник.

Медведев также признал себя виновным в том, что имел при себе пневматическое оружие, когда в марте пошел в паб в центре Осло.

Это не первый случай, когда Медведев столкнулся с проблемами после побега в Норвегию. В конце февраля его задержали за драку возле паба в Осло.

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Медведев сбежал из России, пересекая границу с Норвегией 13 января.

Бегство Медведева привлекло огромное мировое внимание. Он рассказал, что воевал на стороне роты наемников "Вагнера" в Бахмуте на востоке Украины, но бежал из России, потому что боится за свою жизнь из-за жестокости "вагнеровцев" к боевикам из собственной ЧВК.

Медведев был командиром подразделения, в которое входил Евгений Нужин – наемник "Вагнера", чью казнь кувалдой зафиксировали на видео, появившемся в сети в ноябре 2022 года.

Темы: ВагнерНорвегиявойна
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