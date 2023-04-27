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УПЦ МП займалася в Києво-Печерській лаврі самобудом – керівник заповідника

"Українська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 18:40
УПЦ МП займалася в Києво-Печерській лаврі самобудом – керівник заповідника
Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло (УПЦ МП), фото AFP via Getty Images

У державному заповіднику "Києво-Печерська лавра" зафіксована велика кількість порушень, зокрема самовільне будівництво, здійснене за користування лаврою Українською православною церквою Московського патріархату. 

Джерело: виконувач обовʼязків генерального директора заповідника Максим Остапенко в інтервʼю проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя"

Пряма мова Остапенка: "Для мене найбільш кричуща ситуація – це самовільне будівництво, яке здійснювалося на території лаври. Загалом 36 обʼєктів, збудовано серед них 15 капітальних споруд, які не передбачені були генеральним планом розвитку і збереження цих памʼяток".

Деталі: В.о. гендиректора щаповідника зазначив, що частина з цих обʼєктів є "малими архітектурними формами" (МАФами) й можуть бути прибрані.

Він зазначив, що їх будували для обслуговування відвідувачів, які приходили до монастиря.

Пряма мова Остапенка: "Це і різноманітні торгові точки, і прибудови до споруд. Але паралельно з цим було побудовано ще 15 капітальних споруд, в тому числі фактично житлові будинки, які можна сприймати як приватну забудову намісника монастиря. І це абсолютно неприпустима ситуація. 

Це завдало колосальної шкоди археологічній спадщині Лаври, тому що кожна ця споруда знищила ділянки культурного шару і давньоруського, і козацького часу, і більш пізніх часів. Це фактично здійснювалося без жодного археологічного нагляду. І державі тут завдано прямих збитків з точки зору охорони культурної спадщини".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 13 квітня поліція Києва повідомила, що за фактом незаконного руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври слідчі розпочали кримінальне провадження.

У поліції зауважили, що до них із заявою щодо виявлення пошкоджень і руйнувань одного із корпусів звернулися представники Міністерства культури й інформаційної політики, комісія якого з приймання-передачі державного майна почала працювати в Києво-Печерській лаврі 12 квітня.

Теми: КиївУПЦ МПцерква
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