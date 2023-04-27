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УПЦ МП занималась в Киево-Печерской лавре самозастройкой – руководитель заповедника

"Украинская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 18:40
УПЦ МП занималась в Киево-Печерской лавре самозастройкой – руководитель заповедника
Бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел (УПЦ МП), фото AFP via Getty Images

В государственном заповеднике "Киево-Печерская лавра" зафиксировано большое количество нарушений, в частности самовольное строительство, осуществленное при пользовании лаврой Украинской православной церковью Московского патриархата. 

Источник: исполняющий обязанности генерального директора заповедника Максим Остапенко в интервью проекту Радио Свобода "Новости Приазовья"

Прямая речь Остапенко: "Для меня наиболее вопиющая ситуация – это самовольное строительство, которое осуществлялось на территории лавры. Всего 36 объектов, построено среди них 15 капитальных сооружений, которые не предусмотрены были генеральным планом развития и сохранения этих памятников".

Детали: И.о. гендиректора заповедника отметил, что часть из этих объектов являются "малыми архитектурными формами" (МАФами) и могут быть убраны. 

Он отметил, что их строили для обслуживания посетителей, которые приходили в монастырь.

Прямая речь Остапенко: "Это и разнообразные торговые точки, и пристройки к сооружениям. Но параллельно с этим было построено еще 15 капитальных сооружений, в том числе фактически жилые дома, которые можно воспринимать как частную застройку наместника монастыря. И это абсолютно недопустимая ситуация. 

Это нанесло колоссальный ущерб археологическому наследию Лавры, потому что каждое это сооружение уничтожило участки культурного слоя и древнерусского, и казацкого времени, и более поздних времен. Это фактически осуществлялось без всякого археологического надзора. И государству здесь нанесен прямой ущерб с точки зрения охраны культурного наследия".

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Этому предшествовало: 13 апреля полиция Киева сообщила, что по факту незаконного разрушения объекта на территории Киево-Печерской лавры следователи начали уголовное производство.

В полиции отметили, что к ним с заявлением об обнаружении повреждений и разрушений одного из корпусов обратились представители Министерства культуры и информационной политики, комиссия которого по приемке-передаче государственного имущества начала работать в Киево-Печерской лавре 12 апреля.

Темы: КиевУПЦ МПцерковь
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