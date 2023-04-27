В східних регіонах України очікують підняття рівня води
У зв'язку з прогнозованими опадами у східних регіонах України можливе підвищення рівнів води.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Іллю Перевозчикова
Пряма мова: "Сьогодні наші гідропрогнозисти регіонального центру Харкова прогнозують, що ймовірні підвищення рівнів води в східних регіонах України.
Це суббасейни Сіверського Дінця та річок Приазов’я. Там імовірний вихід води на заплави та затоплення прибережних територій, але без масовості й тільки на окремих річках".
Деталі: За словами Перевозчикова, щодо інших річок України ситуація більш-менш стабільна, і ті опади, які випадуть, звісно, призведуть до підвищення рівнів, але без критичних позначок і без критичних ситуацій.
Передісторія:
- У четвер в Гідрометцентрі повідомили, що у Київській області оголосили штормове попередження через заморозки в повітрі і на поверхні грунту. На заході країни також прогнозують вночі мінусову температуру.