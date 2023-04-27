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В східних регіонах України очікують підняття рівня води

"Українська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 18:56
В східних регіонах України очікують підняття рівня води
Фото ілюстративне

У зв'язку з прогнозованими опадами у східних регіонах України можливе підвищення рівнів води.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Іллю Перевозчикова

Пряма мова: "Сьогодні наші гідропрогнозисти регіонального центру Харкова прогнозують, що ймовірні підвищення рівнів води в східних регіонах України.

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Це суббасейни Сіверського Дінця та річок Приазов’я. Там імовірний вихід води на заплави та затоплення прибережних територій, але без масовості й тільки на окремих річках".

Деталі: За словами Перевозчикова, щодо інших річок України ситуація більш-менш стабільна, і ті опади, які випадуть, звісно, призведуть до підвищення рівнів, але без критичних позначок і без критичних ситуацій.

Передісторія:

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Теми: водапогода
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