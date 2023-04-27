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В восточных регионах Украины ожидают поднятия уровня воды

"Украинская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 18:56
В восточных регионах Украины ожидают поднятия уровня воды
Фото иллюстративное

В связи с прогнозируемыми осадками в восточных регионах Украины возможно повышение уровней воды.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Илью Перевозчикова

Прямая речь: "Сегодня наши гидропрогнозисты регионального центра Харькова прогнозируют, что вероятны повышения уровней воды в восточных регионах Украины.

Это суббассейны Северского Донца и рек Приазовья. Там вероятен выход воды на поймы и затопление прибрежных территорий, но без массовости и только на отдельных реках".

Детали: По словам Перевозчикова, по другим рекам Украины ситуация более-менее стабильная, и те осадки, которые выпадут, конечно, приведут к повышению уровней, но без критических отметок и без критических ситуаций.

Предыстория:

  • В четверг в Гидрометцентре сообщили, что в Киевской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в воздухе и на поверхности почвы. На западе страны также прогнозируют ночью минусовую температуру.

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Темы: водапогода
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