Обвиняемый в утечке секретной информации США в четверг предстанет перед судом

Военнослужащий Национальной гвардии США, обвиняемый в утечке военной тайны, в четверг предстанет перед федеральным судом, где прокуроры, как ожидается, будут доказывать, что он должен оставаться под стражей, поскольку представляет угрозу национальной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Джек Дуглас Тейшейра был арестован ФБР 13 апреля в своем доме в штате Массачусетс и обвинен в нарушении Закона о шпионаже. В четверг он должен появиться в Окружном суде США в Вустере, штат Массачусетс, на слушаниях по его задержанию.

Прокуроры утверждают, что 21-летний военнослужащий передал секретные документы, в том числе касающиеся передвижения войск в войне России против Украины, группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.

В заявлении, поданном поздно вечером в среду, они заявили, что он уничтожил доказательства по делу, а также указали на его историю насильственных угроз в Интернете, заявив, что его следует задержать до суда, поскольку есть риск его побега и он представляет угрозу.

Согласно поданному правительством заявлению, Тейшейра, который жил с матерью и отчимом, держал возле своей кровати шкафчик для оружия, в котором хранились пистолеты, винтовки с затворной системой и винтовка военного образца с магазином большой емкости.

Агенты ФБР также нашли противогаз, боеприпасы и то, что выглядело как "аксессуар, похожий на глушитель, в ящике его письменного стола", сообщает правительство.

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Они также заявили, что опасаются, что он "все еще может иметь доступ к большому количеству секретной информации" и может быть мишенью для "враждебных государств, которые могут предложить ему безопасное убежище и попытаться способствовать его бегству из Соединенных Штатов".

Адвокаты Тейшейры в судебном заседании в четверг заявили, что они выступают против досудебного заключения и просят судью отпустить его домой под опеку отца. Они предложили внести залог в размере 20 000 долларов США и носить устройство мониторинга местонахождения, а также запретить ему пользоваться интернетом без родительского присмотра.

Они также предположили, что их клиент больше не имеет доступа к сверхсекретной информации, и его не обвиняют в попытке ее широкого распространения.

"Нет никаких утверждений... что господин Тейшейра намеревался сделать эти документы широкодоступными в Интернете или хотел подорвать геополитические дела Соединенных Штатов", – написали они.

Ранее СМИ сообщили, что Тейшейра публиковал секретную информацию на несколько месяцев раньше, чем было известно, и значительно большей группе пользователей.