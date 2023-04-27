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Росіянам через втрати не вистачає людей контролювати всі окуповані території – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 квітня 2023, 14:42
Росіянам через втрати не вистачає людей контролювати всі окуповані території – ЗМІ
Фото: Getty Images

Через нестачу особового складу військових російським нацгвардійцям не вдається встановити повний контроль над усіма окупованими територіями України.

Джерело: "Радио "Свобода" з посиланням на витік секретних документів міноборони США

Дослівно: "Із документа, датованого кінцем лютого 2023 року, випливає, що в серпні 2022 року на українській території перебували щонайменше 27,5 тисяч військовослужбовців нацгвардії РФ. Відтоді, як зазначається в документі, ці війська зазнали суттєвих втрат".

Деталі: У повідомленні підкреслюється, що російська нацгвардія взяла на себе численні додаткові завдання з утримання захоплених територій за лінією фронту, що ще більше посилило брак особового складу.

У серпні очільник Росгвардії Віктор Золотов доповідав Володимиру Путіну, що його війська "забезпечують безпеку, правопорядок у підконтрольних РФ населених пунктах, борються з диверсантами, охороняють особливо важливі об'єкти".

Разом із цим на окупованих українських територіях регулярно здійснюються замахи на російських військових, чиновників, а також колаборанітв.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну істотних втрат під Києвом і Харковом зазнали частини ОМОНу, що входили до складу Росгвардії, за допомогою яких планувалося підтримувати порядок на окупованих територіях України.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 9 квітня розвідка Британії у своєму звіті повідомляла, що Кремль намагається представити ситуацію на анексованих територіях України, як таку, що нормалізується, попри активні бойові дії. Насправді ж, як зазначається, значна частина цих територій залишається зоною активних бойових дій, піддається партизанським атакам і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян.

Теми: РосіяУкраїнаокупаціявитік
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