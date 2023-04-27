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В Україні розробляють декілька версій підводних безпілотників

"Українська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 20:51
В Україні розробляють декілька версій підводних безпілотників
Українська торпеда, фото "Мілітарний"

Український оборонно-промисловий комплекс розробляє підводні безпілотники, є декілька версій торпед.

Джерело: "Мілітарний"

Деталі: Один із прототипів торпеди вже представили на виставці Brave1 (кластер підтримки defense tech розробок в Україні).

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Дальність ходу цього підводного безпілотника має становити 2000 кілометрів.

У випадку глушіння апарат ідентифікує зону глушіння.

Заявлено, що апарат може перебувати до 3 місяців у режимі очікування.

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Автоматичне сканування області апарат робить 3D-сонаром, гідрофоном, камерою. Таке сканування допоможе робити мінні мапи для розмінування.

Система наведення використовує GPS або ж працює за допомогою інерціальної системи навігації в умовах відсутності GPS (під водою) чи під час глушіння сигналу.

Апарат ідентифікує цілі за допомогою відеокамер і тепловізійних камер та візуально за допомогою нейромережі.

Система наведення включає пасивну гідролокацію – ідентифікацію та пеленгування підводних та надводних об’єктів за допомогою системи гідрофонів.

Також включені ультразвукові сонари (активна гідролокація) на близькій відстані. Пеленгування та ідентифікація за розміром об’єктів.

Загалом розробляють три версії: TLK 1000 (4-12 метри); TLK 400 (4-6 метрів); TLK 150 (2,5 метри).

Україна розробляє три варіанти торпеди
Україна розробляє три варіанти торпеди
Мілітарний

TLK 150 буде оснащений електродвигуном, матиме 100 км ходу та здатність нести до 20-50 кг вибухівки.

TLK 400 отримає 500 кг вибухівки та дальність ходу 1200 кілометрів.

4-12 метровий TLK 1000 із дальністю ходу 2000 кілометрів зможе нести до 5000 кг вибухівки.

Українські розробки підводного безпілотника
Українські розробки підводного безпілотника
Мілітарний

Цьому передувало: У березні волонтери показали нову версію українського військового морського безпілотника.

Теми: зброявиробництвобезпілотникивійна
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