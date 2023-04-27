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В Украине разрабатывают несколько версий подводных беспилотников

"Украинская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 20:51
В Украине разрабатывают несколько версий подводных беспилотников
Украинская торпеда, фото "Милитарный"

Украинский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает подводные беспилотники, есть несколько версий торпед.

Источник: "Милитарный"

Детали: Один из прототипов торпеды уже представили на выставке Brave1 (кластер поддержки defense tech разработок в Украине).

Дальность хода этого подводного беспилотника должна составлять 2000 километров.

В случае глушения аппарат идентифицирует зону глушения.

Заявлено, что аппарат может находиться до 3 месяцев в режиме ожидания.

Автоматическое сканирование области аппарат делает 3D-сонаром, гидрофоном, камерой. Такое сканирование поможет делать минные карты для разминирования.

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Система наведения использует GPS или же работает с помощью инерциальной системы навигации в условиях отсутствия GPS (под водой) или во время глушения сигнала.

Аппарат идентифицирует цели с помощью видеокамер и тепловизионных камер и визуально с помощью нейросети.

Система наведения включает пассивную гидролокацию – идентификацию и пеленгование подводных и надводных объектов с помощью системы гидрофонов.

Также включены ультразвуковые сонары (активная гидролокация) на близком расстоянии. Пеленгование и идентификация по размеру объектов.

Всего разрабатывают три версии: TLK 1000 (4-12 метра); TLK 400 (4-6 метров); TLK 150 (2,5 метра).

Украина разрабатывает три варианта торпеды
Украина разрабатывает три варианта торпеды
Мілітарний

TLK 150 будет оснащен электродвигателем, будет иметь 100 км хода и способность нести до 20-50 кг взрывчатки.

TLK 400 получит 500 кг взрывчатки и дальность хода 1200 километров.

4-12 метровый TLK 1000 с дальностью хода 2000 километров сможет нести до 5000 кг взрывчатки.

Украинские разработки подводного беспилотника
Украинские разработки подводного беспилотника
Мілітарний

Этому предшествовало: В марте волонтеры показали новую версию украинского военного морского беспилотника.

Темы: оружиепроизводствобеспилотникивойна
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