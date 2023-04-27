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Посол ЄС підтвердив: попередню оцінку євроінтеграційних реформ в Україні відклали

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 21:20

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас підтвердив, що Єврокомісія у червні оприлюднить попередню оцінку щодо прогресу України у реформах, необхідних для відкриття переговорів про членство у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Суспільному".

"Цього року буде два звіти. Перший – це усна оцінка і вона відбудеться в червні щодо виконання Україною семи рекомендацій Євросоюзу, яку були надані під час отримання статусу кандидата", – сказав Маасікас.

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Другий звіт, за його словами, стосуватиметься політики розширення ЄС і цього року він вперше стосуватиметься України. Його оприлюднять восени.

"Але перше і більш важливе зараз – це усна оцінка в червні і тут не можна втрачати час", – додав посол.

Маасікас наголосив, що Україні відомі очікування ЄС: потрібно ухвалити закон про рекламу, відновити електронне декларування майна, переглянути закони про Конституційний суд та відмивання грошей, сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

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Раніше ЗМІ повідомили, так звану "усну оцінку" Єврокомісії про те, як Україна, Молдова та Грузія просунулися у виконанні рекомендацій, скоріш за все, нададуть у червні, хоча спершу очікували, що це станеться до кінця весни. 

Нагадаємо, в уряді прогнозували, що до травня, коли очікували попередню оцінку Єврокомісії, Україна завершить виконання майже всіх рекомендацій

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Теми: євроінтеграціяреформиЄС
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