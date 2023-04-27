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Посол ЕС подтвердил: предварительную оценку евроинтеграционных реформ в Украине отложили

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 21:20

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас подтвердил, что Еврокомиссия в июне обнародует предварительную оценку прогресса Украины в реформах, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Суспильному".

"В этом году будет два отчета. Первый – это устная оценка и она состоится в июне по выполнению Украиной семи рекомендаций Евросоюза, которые были предоставлены при получении статуса кандидата", – сказал Маасикас.

Второй отчет, по его словам, будет касаться политики расширения ЕС и в этом году он впервые будет касаться Украины. Его обнародуют осенью.

"Но первое и более важное сейчас – это устная оценка в июне и здесь нельзя терять время", – добавил посол.

Маасикас отметил, что Украине известны ожидания ЕС: нужно принять закон о рекламе, восстановить электронное декларирование имущества, пересмотреть законы о Конституционном суде и отмывании денег, сформировать Высшую квалификационную комиссию судей.

Ранее СМИ сообщили, так называемую "устную оценку" Еврокомиссии о том, как Украина, Молдова и Грузия продвинулись в выполнении рекомендаций, скорее всего, предоставят в июне, хотя сначала ожидали, что это произойдет до конца весны.

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Напомним, в правительстве прогнозировали, что до мая, когда ожидалась предварительная оценка Еврокомиссии, Украина завершит выполнение почти всех рекомендаций.

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Темы: евроинтеграцияреформыЕС
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