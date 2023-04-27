Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін вирішив створити музеї війни проти України з "придатними артефактами"

Олена РощінаЧетвер, 27 квітня 2023, 21:40
Путін вирішив створити музеї війни проти України з придатними артефактами
Володимир Путін, фото РІА Новости

Російський диктатор Володимир Путін доручив владі створити в Російській Федерації мережу музеїв, присвячених розв'язаній ним загарбницькій війні проти України, і запровадити вивчення її історії.

Джерело: перелік доручень Путіна, опублікований на сайті Кремля

Деталі: 26 квітня Кремль опублікував перелік доручень Путіна, але зазначив, що затверджено їх за підсумками зустрічі з представниками громадських патріотичних і молодіжних організацій, яка відбулася ще 2 лютого 2023 року.

Реклама:

Частина доручень російського президента стосуються Другої світової війни, яку в Росії називають "Великою вітчизняною" (ВВВ), а частина – нинішньої війни проти України, яку Путін називає "спеціальною військовою операцією" (вона ж СВО). 

Так, "забезпечити створення музеїв (регіональних, муніципальних, на базі освітніх організацій), присвячених подіям спеціальної військової операції та подвигам її учасників" доручено Мінкультури, Мінпросвіти, Міносвіти й Міноборони Росії спільно з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та за участю асоціації "Російське історичне товариство" і громадських об'єднань, що здійснюють пошукову роботу.

"Розглянути питання про передачу музеям придатних для музеєфікації та експонування артефактів, пов'язаних зі спеціальною військовою операцією", доручено Міноборони і Мінкультури РФ за участю громадських об'єднань, що здійснюють пошукову роботу.

ВІДЕО ДНЯ

Розглянути "питання про організацію вивчення історії спеціальної військової операції" і подати відповідні пропозиції доручено Міносвіти і Міноборони Росії спільно з "Російською академією наук".

Доповідь з перших двох питань має відбутися до 30 грудня 2023 року, а доповідь з останнього – до 30 вересня цього року.

Нагадаємо: Росія на чолі з Володимиром Путіним почала гібридну війну проти України у лютому 2014 року, захопивши Крим та взявши під фактичний контроль її східні території (Донбас), а повномасштабну збройну війну – у лютому 2022 року, захопивши ще частину півдня й сходу України. Путін постійно змінює версії причин війни та її цілей.

Теми: ПутінРосіявійнаісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: "Множинне громадянство допомож людям за кордоном допомогти Україні"
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: