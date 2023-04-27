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Путін вирішив створити музеї війни проти України з "придатними артефактами"

Олена РощінаЧетвер, 27 квітня 2023, 21:40
Путін вирішив створити музеї війни проти України з придатними артефактами
Володимир Путін, фото РІА Новости

Російський диктатор Володимир Путін доручив владі створити в Російській Федерації мережу музеїв, присвячених розв'язаній ним загарбницькій війні проти України, і запровадити вивчення її історії.

Джерело: перелік доручень Путіна, опублікований на сайті Кремля

Деталі: 26 квітня Кремль опублікував перелік доручень Путіна, але зазначив, що затверджено їх за підсумками зустрічі з представниками громадських патріотичних і молодіжних організацій, яка відбулася ще 2 лютого 2023 року.

Частина доручень російського президента стосуються Другої світової війни, яку в Росії називають "Великою вітчизняною" (ВВВ), а частина – нинішньої війни проти України, яку Путін називає "спеціальною військовою операцією" (вона ж СВО). 

Так, "забезпечити створення музеїв (регіональних, муніципальних, на базі освітніх організацій), присвячених подіям спеціальної військової операції та подвигам її учасників" доручено Мінкультури, Мінпросвіти, Міносвіти й Міноборони Росії спільно з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та за участю асоціації "Російське історичне товариство" і громадських об'єднань, що здійснюють пошукову роботу.

"Розглянути питання про передачу музеям придатних для музеєфікації та експонування артефактів, пов'язаних зі спеціальною військовою операцією", доручено Міноборони і Мінкультури РФ за участю громадських об'єднань, що здійснюють пошукову роботу.

Розглянути "питання про організацію вивчення історії спеціальної військової операції" і подати відповідні пропозиції доручено Міносвіти і Міноборони Росії спільно з "Російською академією наук".

ВІДЕО ДНЯ

Доповідь з перших двох питань має відбутися до 30 грудня 2023 року, а доповідь з останнього – до 30 вересня цього року.

Нагадаємо: Росія на чолі з Володимиром Путіним почала гібридну війну проти України у лютому 2014 року, захопивши Крим та взявши під фактичний контроль її східні території (Донбас), а повномасштабну збройну війну – у лютому 2022 року, захопивши ще частину півдня й сходу України. Путін постійно змінює версії причин війни та її цілей.

Теми: ПутінРосіявійнаісторія
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