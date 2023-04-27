Путин решил создать музеи войны против Украины с "пригодными артефактами"

Российский диктатор Владимир Путин поручил властям создать в Российской Федерации сеть музеев, посвященных развязанной им захватнической войне против Украины, и ввести изучение ее истории.

Источник: перечень поручений Путина, опубликованный на сайте Кремля

Детали: 26 апреля Кремль опубликовал перечень поручений Путина, но отметил, что утверждены они по итогам встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, которая состоялась еще 2 февраля 2023 года.

Часть поручений российского президента касаются Второй мировой войны, которую в России называют "Великой отечественной" (ВОВ), а часть – нынешней войны против Украины, которую Путин называет "специальной военной операцией" (она же СВО).

Так, "обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников" поручено Минкультуры, Минпросвещения, Минобразования и Минобороны России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу..

"Рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией", поручено Минобороны и Минкультуры РФ при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу.

Рассмотреть "вопрос об организации изучения истории специальной военной операции" и по представить соответствующие предложения поручено Минобразования и Минобороны России совместно с "Российской академией наук".

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Доклад по первым двум вопросам должен состояться до 30 декабря 2023 года, а доклад по последнему – до 30 сентября этого года.

Напомним: Россия во главе с Владимиром Путиным начала гибридную войну против Украины в феврале 2014 года, захватив Крым и взяв под фактический контроль ее восточные территории (Донбасс), а полномасштабную вооруженную войну – в феврале 2022 года, захватив еще часть юга и востока Украины. Путин постоянно меняет версии причин войны и ее целей.