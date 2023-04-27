Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху "Північного потоку"

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 22:33
Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху Північного потоку
SS-750 із міні-субмариною на борту, фото з сайту information.dk

Російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року.

Цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на данське видання Information.

Збройні сили Данії підтвердили, що 26 фотографій російського судна були зроблені з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від острова Борнхольм 22 вересня 2022 року.

Реклама:

Спеціальне судно призначене для проведення операцій під водою і має на борту мінісубмарину типу AS-26 Priz.

Раніше вже з'являлася інформація про те, що Міноборони Данії має 112 зображень російських суден у цьому районі. Але вперше оборонне відомство підтвердило, що це конкретне російське судно SS-750 з мінісубмариною на борту.

Водночас міністерство відмовляється надати доступ до фотографій російського спецсудна, оскільки знімки мають "розвідувальний характер" і "є частиною розвідувальної роботи".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше німецьке видання T-Online і аналітик розвідки з відкритих джерел Олівер Александер писали, що спеціальне судно СС-750 було одним із шести російських військово-морських суден, які могли перебувати в цьому районі в дні, що передували вибуху трубопроводу.

Вони ґрунтували це, зокрема, на інформації з анонімних джерел і супутникових знімках, які засвідчили, що СС-750 залишив порт Калінінграда одночасно із суднами "Александр Фролов" і SB-123.

Раніше The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Теми: Північний потік-2РосіяДаніягаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: "Множинне громадянство допомож людям за кордоном допомогти Україні"
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: