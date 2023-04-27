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Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху "Північного потоку"

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 22:33
Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху Північного потоку
SS-750 із міні-субмариною на борту, фото з сайту information.dk

Російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року.

Цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на данське видання Information.

Збройні сили Данії підтвердили, що 26 фотографій російського судна були зроблені з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від острова Борнхольм 22 вересня 2022 року.

Спеціальне судно призначене для проведення операцій під водою і має на борту мінісубмарину типу AS-26 Priz.

Раніше вже з'являлася інформація про те, що Міноборони Данії має 112 зображень російських суден у цьому районі. Але вперше оборонне відомство підтвердило, що це конкретне російське судно SS-750 з мінісубмариною на борту.

Водночас міністерство відмовляється надати доступ до фотографій російського спецсудна, оскільки знімки мають "розвідувальний характер" і "є частиною розвідувальної роботи".

Раніше німецьке видання T-Online і аналітик розвідки з відкритих джерел Олівер Александер писали, що спеціальне судно СС-750 було одним із шести російських військово-морських суден, які могли перебувати в цьому районі в дні, що передували вибуху трубопроводу.

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Вони ґрунтували це, зокрема, на інформації з анонімних джерел і супутникових знімках, які засвідчили, що СС-750 залишив порт Калінінграда одночасно із суднами "Александр Фролов" і SB-123.

Раніше The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Теми: Північний потік-2РосіяДаніягаз
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