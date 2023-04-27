Вооруженные силы Дании подтвердили, что спецсудно РФ находилось возле места взрыва "Северного потока"

SS-750 с мини-субмариной на борту, фото с сайта information.dk

Российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом "Северный поток" за четыре дня до того, как трубы были взорваны 26 сентября прошлого года.

Эту информацию подтвердили Вооруженные силы Дании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на датское издание Information.

Вооруженные силы Дании подтвердили, что 26 фотографий российского судна были сделаны с датского патрульного катера, который находился в районе к востоку от острова Борнхольм 22 сентября 2022 года.

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Специальное судно предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту минисубмарину типа AS-26 Priz.

Ранее уже появлялась информация о том, что Минобороны Дании имеет 112 изображений российских судов в этом районе. Но впервые оборонное ведомство подтвердило, что это конкретное российское судно SS-750 с мини-субмариной на борту.

В то же время министерство отказывается предоставить доступ к фотографиям российского спецсудна, поскольку снимки имеют "разведывательный характер" и "являются частью разведывательной работы".

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Ранее немецкое издание T-Online и аналитик разведки из открытых источников Оливер Александер писали, что специальное судно СС-750 было одним из шести российских военно-морских судов, которые могли находиться в этом районе в дни, предшествовавшие взрыву трубопровода.

Они основывали это, в частности, на информации из анонимных источников и спутниковых снимках, которые показали, что СС-750 покинул порт Калининграда одновременно с судами "Александр Фролов" и SB-123.

Ранее The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведывательного сообщества. Там якобы предполагают, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к взрывам и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.