Боррель обговорив із Кулебою переговори лідерів України та Китаю

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою обговорив нещодавню розмову президентів України та Китаю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Розпочав свій день у Боготі з розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Ми обговорили довгоочікуваний дзвінок голови КНР Сі Цзіньпіна президенту України Володимиру Зеленському", – йдеться у повідомленні.

"Будь-яка значуща ініціатива щодо миру має бути спрямована на справедливий мир, мир на умовах України, чиє існування поставлено на карту", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг у контексті телефонної розмови між лідерами України та Китаю нагадав, що офіційний Пекін не спромігся засудити російське вторгнення.

Телефонна розмова Зеленського та лідера Китаю 26 квітня стала першою після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Після переговорів стало відомо, що Китай надішле свого представника з візитом в Україну та в інші країни для консультацій про врегулювання війни.