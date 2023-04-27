Боррель обсудил с Кулебой переговоры лидеров Украины и Китая

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил недавний разговор президентов Украины и Китая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Начал свой день в Боготе с разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Мы обсудили долгожданный звонок председателя КНР Си Цзиньпина президенту Украины Владимиру Зеленскому", – говорится в сообщении.

"Любая значимая инициатива по миру должна быть направлена на справедливый мир, мир на условиях Украины, чье существование поставлено на карту", – отметил Боррель.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг в контексте телефонного разговора между лидерами Украины и Китая напомнил, что официальный Пекин не смог осудить российское вторжение.

Телефонный разговор Зеленского и лидера Китая 26 апреля стал первым после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

После переговоров стало известно, что Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций об урегулировании войны.