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Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над РФ – Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 23:38
Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над РФ – Кулеба
Дмитро Кулеба і Ніку Попеску в Кишиневі, фото з Twitter Кулеби

Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі у Кишиневі з молдовським колегою Ніку Попеску, пише "Європейська правда".

"Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Ключової групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер це 35 держав", – написав Кулеба в Twitter.

Глава МЗС додав, що на зустрічі також обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році.

Раніше у четвер Кулеба зустрівся з президенткою Молдови Майєю Санду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наполягає на створенні спеціального трибуналу, а не "гібридного трибуналу", для притягнення до відповідальності президента РФ Владіміра Путіна та інших російських лідерів за злочин агресії.

Як відомо, "гібридний трибунал" міг би поєднати національну юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.

ВІДЕО ДНЯ

Київ не підтримує "гібридний трибунал" для Путіна, який просуває Захід.

В інтерв’ю "Європейській правді" Антон Кориневич, посол з особливих доручень у МЗС, розповів, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте.

Теми: Кулеба ДмитроМолдоваРосіявійна
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