Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над РФ – Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 23:38
Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над РФ – Кулеба
Дмитро Кулеба і Ніку Попеску в Кишиневі, фото з Twitter Кулеби

Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі у Кишиневі з молдовським колегою Ніку Попеску, пише "Європейська правда".

"Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Ключової групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер це 35 держав", – написав Кулеба в Twitter.

Реклама:

Глава МЗС додав, що на зустрічі також обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році.

Раніше у четвер Кулеба зустрівся з президенткою Молдови Майєю Санду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наполягає на створенні спеціального трибуналу, а не "гібридного трибуналу", для притягнення до відповідальності президента РФ Владіміра Путіна та інших російських лідерів за злочин агресії.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, "гібридний трибунал" міг би поєднати національну юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.

Київ не підтримує "гібридний трибунал" для Путіна, який просуває Захід.

В інтерв’ю "Європейській правді" Антон Кориневич, посол з особливих доручень у МЗС, розповів, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте.

Теми: Кулеба ДмитроМолдоваРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: "Множинне громадянство допомож людям за кордоном допомогти Україні"
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: