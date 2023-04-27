Молдова присоединится к созданию спецтрибунала над РФ – Кулеба

Дмитрий Кулеба и Нику Попеску в Кишиневе, фото из Twitter Кулебы

Власти Молдовы приняли решение присоединиться к группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи в Кишиневе с молдавским коллегой Нику Попеску, пишет "Европейская правда".

"Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Ключевой группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Теперь это 35 государств", – написал Кулеба в Twitter.

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Глава МИД добавил, что на встрече также обсудили шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году.

Ранее в четверг Кулеба встретился с президентом Молдовы Майей Санду.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас настаивает на создании специального трибунала, а не "гибридного трибунала", для привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина и других российских лидеров за преступление агрессии.

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Как известно, "гибридный трибунал" мог бы совместить национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Киев не поддерживает "гибридный трибунал" для Путина, который продвигает Запад.

В интервью "Европейской правде" Антон Кориневич, посол по особым поручениям в МИД, рассказал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято.