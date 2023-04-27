Зеленський відзначив бійців п'ятьох бригад: "Є за що подякувати"

Президент Володимир Зеленський 27 квітня подякував бійцям п’ятьох бригад – захисникам Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки у Донецькій області та Кремінної у Луганській області, військовим із запорізького напрямку.

Джерело: президент у традиційному вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Авдіївка – 35-та окрема бригада морської піхоти. Марʼїнка – наша славетна "Сімдесятдевʼятка"… Донецький напрямок загалом – 55-та окрема артилерійська бригада… Дякую вам, воїни, за незмінну результативність!

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Запорізький напрямок – сьогодні, як і завжди, є за що подякувати бійцям нашої 44-ї окремої артилерійської бригади. Молодці!

Передав сьогодні письмову подяку воїнам і командиру 95-ї окремої бригади ДШВ, які дуже потужно бʼються поблизу Кремінної на Луганщині.

І окремо хочу подякувати абсолютно всім, хто боронить Бахмут і знищує там ворога так масштабно, як окупант на це заслужив".