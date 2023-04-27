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Зеленский отметил бойцов пяти бригад: "Есть за что поблагодарить"

Елена РощинаЧетверг, 27 апреля 2023, 23:48
Зеленский отметил бойцов пяти бригад: Есть за что поблагодарить
Владимир Зеленский, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский 27 апреля поблагодарил бойцов пяти бригад – защитников Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области и Кременной в Луганской области, военных с запорожского направления.

Источник: президент в традиционном вечернем видеообращении

Прямая речь: "Авдеевка – 35-я отдельная бригада морской пехоты. Марьинка – наша славная "Семьдесятдевятка"... Донецкое направление в целом – 55-я отдельная артиллерийская бригада... Спасибо вам, воины, за неизменную результативность!

Запорожское направление – сегодня, как и всегда, есть за что поблагодарить бойцов нашей 44-й отдельной артиллерийской бригады. Молодцы!

Передал сегодня письменную благодарность воинам и командиру 95-й отдельной бригады ДШВ, которые очень мощно сражаются вблизи Кременной на Луганщине.

И отдельно хочу поблагодарить абсолютно всех, кто защищает Бахмут и уничтожает там врага так масштабно, как оккупант этого заслужил".

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
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