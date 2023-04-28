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Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано понад 130 "прильотів"

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 02:44
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано понад 130 прильотів
Руїни на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 27 квітня російські окупанти здійснили 27 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 130 "прильотів" з мінометів, артилерії, гранатометів, а також пуски ракет з території РФ.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По території Середино-Будської громади росіяни били з мінометів, було 22 вибухи. З території РФ ворог здійснив пуск з гелікоптера 4 ракет по м. Середина-Буда.

В Есманській громаді зафіксовано 23 "прильоти" з міномету, 5 "прильотів" зі ствольної артилерії. Також ворог з гелікоптера здійснив пуск 1 ракети. Внаслідок обстрілу пошкоджені 3 житлові будинки.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів (9 вибухів), також зафіксовано обстріл з АГС (5 пострілів). Крім того, противник здійснив пуск з гелікоптера 3 ракет по території громади.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 3 міни.

У Свеській громаді були 4 вибухи з міномету.

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У Білопільській громаді зафіксовано 31 "приліт" з міномету та 4 – зі ствольної артилерії.

По Юнаківській громаді росіяни здійснили артобстріл (6 вибухів).

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії, було 4 "прильоти".

У Миропільській громаді зафіксовано артобстріл (5 вибухів) та мінометний обстріл (4 міни).

Теми: Сумська областьобстріл
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