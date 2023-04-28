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Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано более 130 "прилетов"

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 02:44
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано более 130 прилетов
Руины в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 27 апреля российские оккупанты совершили 27 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано более 130 "прилетов" из минометов, артиллерии, гранатометов, а также пуски ракет с территории РФ.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По территории Середино-Будской громады россияне били из минометов, было 22 взрыва. С территории РФ враг совершил пуск с вертолета 4 ракет по г. Середина-Буда.

В Эсманской громаде зафиксировано 23 "прилета" из миномета, 5 "прилетов" из ствольной артиллерии. Также враг с вертолета осуществил пуск 1 ракеты. В результате обстрелов повреждены 3 жилых дома.

По Зноб-Новгородской громаде враг бил из минометов (9 взрывов), также зафиксирован обстрел из АГС (5 выстрелов). Кроме того, противник осуществил пуск с вертолета 3 ракет по территории громады.

На территорию Шалигинской громады россияне сбросили 3 мины.

В Свесской громаде были 4 взрыва из миномета.

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В Белопольской громаде зафиксировано 31 "прилет" из миномета и 4 – из ствольной артиллерии.

По Юнаковской громаде россияне осуществили артобстрел (6 взрывов).

По Хотинской громаде враг бил из артиллерии, было 4 "прилета".

В Миропольской громаде зафиксирован артобстрел (5 взрывов) и минометный обстрел (4 мины).

Темы: Сумская областьобстрел
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