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В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку: 7 загиблих, серед них дитина

Marian Oshchanovskyi, Ірина БалачукП'ятниця, 28 квітня 2023, 09:02
В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку: 7 загиблих, серед них дитина
Зруйнований будинок в Умані. Фото ДСНС

В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, 7 людей, серед яких дитина, загинули, ще 17 – травмовані. 

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook, президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова Табурця: "Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі".

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Пряма мова Клименка: "Умань. Оновлення на 8:30. Четверо загиблих. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. 17 потерпілих. Отримують медичну допомогу". 

О 9:02 Табурець повідомив, що кількість жертв росіян зросла до 6 осіб. Ще дев'ятеро людей перебувають у лікарні. 

О 9:27 Клименко повідомив, що уже знайшли 7 загиблих, серед яких дитина.

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Удар росіян по Умані 28 квітня
Фото з Facebook Клименка

Деталі: В Умані на місці влучання російської ракети у житловий будинок працюють служби ДСНС, поліція та медики. 

 
Зруйнований російською ракетою будинок 
Фото з Facebook Клименка

Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки. 

 
Фото з Telegram Табурця

Оновлено о 07:35. За інформацією Табурця, станом на 7 годину ранку було відомо про 3 загиблих в Умані, ще 8 людей були травмовані.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. 

 
Фото з Telegram Табурця

В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами досі залишаються люди. 

 
Фото з Telegram Табурця

Пряма мова Зеленського: "Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності".

Теми: УманьЧеркаська областьжертви
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