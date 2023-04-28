В Умани российская ракета разрушила многоэтажку: 7 погибших, среди них ребенок
В Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом, 7 человек, среди которых ребенок, погибли, еще 17 – травмированы.
Источник: председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, министр внутренних дел Игорь Клименко в Facebook, президент Владимир Зеленский в Telegram
Прямая речь Табурца: "Этим утром оккупанты атаковали Черкасскую область. Есть два попадания крылатых ракет в Умани: в жилой дом и складские здания".
Прямая речь Клименко: "Умань. Обновление на 8:30. Четверо погибших. Троих достали из-под завалов. Еще один человек умер в больнице. 17 пострадавших. Получают медицинскую помощь".
В 9:02 Табурец сообщил, что количество жертв россиян возросло до 6 человек. Еще девять человек находятся в больнице.
В 9:27 Клименко сообщил, что уже нашли 7 погибших, среди которых ребенок.
Детали: В Умани на месте попадания российской ракеты в жилой дом работают службы ГСЧС, полиция и медики.
В результате попадания вражеской ракеты разрушен подъезд девятиэтажки.
Обновлено в 07:35. По информации Табурца, по состоянию на 7 часов утра было известно о 3 погибших в Умани, еще 8 человек были травмированы.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетного удара по Умани повреждены около 10 многоквартирных домов.
В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами до сих пор остаются люди.
Прямая речь Зеленского: "Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности".