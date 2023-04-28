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Втрати окупантів перевищили 189 тисяч військових

Ірина БалачукП'ятниця, 28 квітня 2023, 08:16
Втрати окупантів перевищили 189 тисяч військових
Міномет. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу українські воїни знищили близько 540 окупантів, 18 артилерійських систем, 6 безпілотників та 3 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 694 (+0) од,
  • бойових броньованих машин – 7 181 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2 905 (+18) од,
  • РСЗВ – 543 (+1) од,
  • засобів ППО – 294 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 467 (+6) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 819 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 353 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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