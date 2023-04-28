Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втрати окупантів перевищили 189 тисяч військових

Ірина БалачукП'ятниця, 28 квітня 2023, 08:16
Втрати окупантів перевищили 189 тисяч військових
Міномет. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу українські воїни знищили близько 540 окупантів, 18 артилерійських систем, 6 безпілотників та 3 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 694 (+0) од,
  • бойових броньованих машин – 7 181 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2 905 (+18) од,
  • РСЗВ – 543 (+1) од,
  • засобів ППО – 294 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 467 (+6) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 819 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 353 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на ЦФО
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: "Множинне громадянство допомож людям за кордоном допомогти Україні"
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: