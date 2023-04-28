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Потери оккупантов превысили 189 тысяч военных

Ирина БалачукПятница, 28 апреля 2023, 08:16
Потери оккупантов превысили 189 тысяч военных
Миномет. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки украинские воины уничтожили около 540 оккупантов, 18 артиллерийских систем, 6 беспилотников и 3 ББМ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 189 460 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 3 694 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 181 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2 905 (+18) ед,
  • РСЗО – 543 (+1) ед,
  • средств ПВО – 294 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 467 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 819 (+14) ед,
  • специальной техники – 353 (+1) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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