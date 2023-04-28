Потери оккупантов превысили 189 тысяч военных
Пятница, 28 апреля 2023, 08:16
Только за минувшие сутки украинские воины уничтожили около 540 оккупантов, 18 артиллерийских систем, 6 беспилотников и 3 ББМ.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 189 460 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 3 694 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 7 181 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2 905 (+18) ед,
- РСЗО – 543 (+1) ед,
- средств ПВО – 294 (+1) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 467 (+6) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 819 (+14) ед,
- специальной техники – 353 (+1) ед.
Данные уточняются.