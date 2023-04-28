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Обломки российской ракеты повредили многоэтажку в Украинке: ребенок – в больнице

Ирина БалачукПятница, 28 апреля 2023, 08:37
Обломки российской ракеты повредили многоэтажку в Украинке: ребенок – в больнице
Поврежденная обломком российской ракеты квартира в Украинке. ФОТО ИЗ TELEGRAM НЕБЫТОВА

Один ребенок пострадал и повреждены несколько квартир в результате падения обломков российской ракеты на жилой многоэтажный дом в г. Украинка Киевской области.

Источник: глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко в Facebook, руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram 

Прямая речь Кравченко: "В городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажный дом. В результате этого повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5:30. Пострадал ребенок – девочку доставили в Охматдет".

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Детали: На месте работают соответствующие службы.

Небытов уточнил, что пострадала 13-летняя девочка.

Он также опубликовал фото поврежденного дома и призвал людей быть максимально внимательными и соблюдать правила воздушной тревоги. 

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Поврежденный обломком ракеты дом в Украинке 
Фото Из Telegram НЕбЫтова

Кравченко напомнил, что ночью враг снова атаковал Киевскую область – ракетная опасность продолжалась более 2 часов.

 
Сбитая российская ракета в Украинке 
Фото Из Telegram НєбЫтова

Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Темы: Киевская областьвойна
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