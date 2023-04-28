ISW: Командування РФ змінило відповідальних за логістику та забезпечення в Україні

Російське військове командування змінило керівників, які відповідають за логістику та забезпечення в Україні, у тому числі через те, що в РФ зростає страх перед українським контрнаступом.

Джерело: звіт Інституту вивчення війни (ISW)

Деталі: Інститут вивчення війни повідомляє, що російське військове командування, ймовірно, здійснює перестановки в керівництві органів управління, пов’язаних із формуванням сил і матеріально-технічним забезпеченням.

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Кілька відомих російських військових блогерів заявили 27 квітня, що генерал-полковник Олексій Кузьменков, заступник керівника Росгвардії, замінив генерал-полковника Михайла Мізінцева на посаді заступника міністра оборони РФ з питань логістики.

ISW повідомляє, що один з пов'язаних з групою "Вагнер" військових блогерів стверджував, що звільнення Мізінцева може бути результатом перевірки боєготовності військ Північного флоту, яку проводив колишній командувач повітряно-десантними військами і пов'язаний з "Вагнером" генерал-полковник Михайло Теплінський, який нещодавно був перепризначений на "невизначену посаду" в Україні.

Блогер стверджував, що інспекція Теплінського виявила, що війська на певних ділянках фронту не отримують необхідного озброєння. Група "Вагнер" зазнала значних проблем у відносинах з російським логістичним підприємством, і роль Теплінського у виявленні проблем з постачанням може свідчити про те, що російські органи забезпечення знову зосередяться на наданні "Вагнеру" необхідної логістичної підтримки, оскільки зв'язки Теплінського з "Вагнером" добре відомі, як повідомляє Інститут.

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У вересні минулого року ISW повідомляла, що Мізінцев замінив генерала армії Дмитра Булгакова на посаді начальника тилу і що Мізінцев раніше очолював Центр управління національною обороною Росії та наглядав за командуванням 150-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) під час російських операцій в Маріуполі навесні минулого року.

Російські блогери також повідомили, що колишній начальник 8-го управління Генштабу РФ (захист держтаємниць) Юрій Кузнєцов очолить Головне управління кадрів Міністерства оборони РФ, а Станіслав Гаджимагомедов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ, замінить генерала Олега Горшеніна на посаді начальника Національного центру управління обороною.

Інститут наголошує, що офіційно російські відомства поки не підтвердили ці зміни.

Дослівно ISW: "Три органи, які, за повідомленнями, отримують нове керівництво в рамках цієї перестановки, заслуговують на увагу, оскільки вони пов'язані з управлінням аспектами формування російських Збройних сил, забезпеченням військ і наглядом за логістикою.

Російський національний центр управління обороною є органом, відповідальним за координацію дій російських ЗС і, по суті, нервовим центром всього Міністерства оборони Росії. Поряд з координаційними діями Національного центру управління обороною, органи, відповідальні за кадровий і матеріально-технічний нагляд, сприяють виконанню критично важливих функцій забезпечення військ.

Ці зміни також свідчать про те, що існуючі командири, відповідальні за ці функції, не змогли належним чином сприяти зимовій наступальній операції Росії, яка в основному завершилася без суттєвих здобутків".

Більше деталей: В Інституті припускають, що російський Генштаб поспішає запровадити ці зміни, оскільки в інформаційному просторі РФ зростає страх перед українським контрнаступом.

Однак ці зміни, як переконані в ISW, навряд чи ефективно створять умови для того, щоб російські війська могли вчасно відреагувати на український контрнаступ. Ці зміни можуть бути частиною більш широких зусиль з реформування та формалізації російських ЗС у довгостроковій перспективі.

Інші висновки ISW за 27 квітня: