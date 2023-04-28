ISW: Командование РФ сменило ответственных за логистику и обеспечение в Украине

Российское военное командование сменило руководителей, отвечающих за логистику и обеспечение в Украине, в том числе из-за того, что в РФ растет страх перед украинским контрнаступлением.

Источник: отчет Института изучения войны (ISW)

Детали: Институт изучения войны сообщает, что российское военное командование, вероятно, осуществляет перестановки в руководстве органов управления, связанных с формированием сил и материально-техническим обеспечением.

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Несколько известных российских военных блогеров заявили 27 апреля, что генерал-полковник Алексей Кузьменков, заместитель руководителя Росгвардии, заменил генерал-полковника Михаила Мизинцева на посту заместителя министра обороны РФ по вопросам логистики.

ISW сообщает, что один из связанных с группой "Вагнер" военных блогеров утверждал, что увольнение Мизинцева может быть результатом проверки боеготовности войск Северного флота, которую проводил бывший командующий воздушно-десантными войсками и связанный с "Вагнером" генерал-полковник Михаил Теплинский, который недавно был переназначен на "неопределенную должность" в Украине.

Блогер утверждал, что инспекция Теплинского обнаружила, что войска на определенных участках фронта не получают необходимого вооружения. Группа "Вагнер" испытала значительные проблемы в отношениях с российским логистическим предприятием, и роль Теплинского в выявлении проблем с поставками может свидетельствовать о том, что российские органы обеспечения снова сосредоточатся на предоставлении "Вагнеру" необходимой логистической поддержки, поскольку связи Теплинского с "Вагнером" хорошо известны, как сообщает Институт.

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В сентябре прошлого года ISW сообщала, что Мизинцев заменил генерала армии Дмитрия Булгакова на посту начальника тыла и что Мизинцев ранее возглавлял Центр управления национальной обороной России и курировал командование 150-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ) во время российских операций в Мариуполе весной прошлого года.

Российские блогеры также сообщили, что бывший начальник 8-го управления Генштаба РФ (защита гостайн) Юрий Кузнецов возглавит Главное управление кадров Министерства обороны РФ, а Станислав Гаджимагомедов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ, заменит генерала Олега Горшенина на должности начальника Национального центра управления обороной.

Институт отмечает, что официально российские ведомства пока не подтвердили эти изменения.

Дословно ISW: "Три органа, которые, по сообщениям, получают новое руководство в рамках этой перестановки, заслуживают внимания, поскольку они связаны с управлением аспектами формирования российских Вооруженных сил, обеспечением войск и надзором за логистикой.

Российский национальный центр управления обороной является органом, ответственным за координацию действий российских ВС и, по сути, нервным центром всего Министерства обороны России. Наряду с координационными действиями Национального центра управления обороной, органы, ответственные за кадровый и материально-технический надзор, способствуют выполнению критически важных функций обеспечения войск.

Эти изменения также свидетельствуют о том, что существующие командиры, ответственные за эти функции, не смогли должным образом способствовать зимней наступательной операции России, которая в основном завершилась без существенных достижений".

Больше деталей: В Институте предполагают, что российский Генштаб спешит ввести эти изменения, поскольку в информационном пространстве РФ растет страх перед украинским контрнаступлением.

Однако эти изменения, как убеждены в ISW, вряд ли эффективно создадут условия для того, чтобы российские войска могли вовремя отреагировать на украинское контрнаступление. Эти изменения могут быть частью более широких усилий по реформированию и формализации российских ВС в долгосрочной перспективе.

Другие выводы ISW за 27 апреля: