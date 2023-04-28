Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вивіз до Росії понад тисячу тонн зерна: на Харківщині схопили ще одного колаборанта

Олена РощінаП'ятниця, 28 квітня 2023, 11:38
Вивіз до Росії понад тисячу тонн зерна: на Харківщині схопили ще одного колаборанта
Фермер-колаборант, фото СБУ

Служба безпеки Україна затримала ще одного українця, який став поплічником росіян під час окупації Харківської області: підприємець продава загарбникам зерно.

Джерело: СБУ

Деталі: 40-річний приватний підприємець із Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур, після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.

Встановлено, що у серпні минулого року цей чоловік отримав від країни-агресора "торговий патент на торгівлю зерном". При цьому колаборант узяв на себе зобов’язання платити податки до бюджету РФ.

За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до Росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

ВІДЕО ДНЯ

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 

 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи з викриття і затримання колаборанта проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Теми: Харківська областьколабораціязерноСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

Усі новини...
Харківська область
Підрив міни на Харківщині: постраждали енергетики, один – загинув
Удар по Краєзнавчому музею в Куп’янську: 2 загиблих, 4 госпіталізованих
Під завалами музею у Куп’янську знайшли другу загиблу – ОВА
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:16
Яка додаткова робота у школі обтяжує українських вчителів – опитування
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
Усі новини...
Реклама: