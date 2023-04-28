Вивіз до Росії понад тисячу тонн зерна: на Харківщині схопили ще одного колаборанта

Служба безпеки Україна затримала ще одного українця, який став поплічником росіян під час окупації Харківської області: підприємець продава загарбникам зерно.

Джерело: СБУ

Деталі: 40-річний приватний підприємець із Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур, після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.

Реклама:

Встановлено, що у серпні минулого року цей чоловік отримав від країни-агресора "торговий патент на торгівлю зерном". При цьому колаборант узяв на себе зобов’язання платити податки до бюджету РФ.

За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до Росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

ВІДЕО ДНЯ

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи з викриття і затримання колаборанта проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.