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Вывез в Россию более тысячи тонн зерна: на Харьковщине схватили еще одного коллаборанта

Елена РощинаПятница, 28 апреля 2023, 11:38
Вывез в Россию более тысячи тонн зерна: на Харьковщине схватили еще одного коллаборанта
Фермер-коллаборант, фото СБУ

Служба безопасности Украина задержала еще одного украинца, который стал пособником россиян во время оккупации Харьковской области: предприниматель продавал захватчикам зерно.

Источник: СБУ

Детали: 40-летний частный предприниматель из Купянского района, который занимался выращиванием и оптовой продажей сельскохозяйственных культур, после захвата части региона поддержал российских захватчиков и добровольно начал сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ.

Установлено, что в августе прошлого года этот человек получил от страны-агрессора "торговый патент на торговлю зерном". При этом коллаборационист взял на себя обязательства платить налоги в бюджет РФ.

По данным следствия, в течение месяца он незаконно вывез в Россию более 1 тысячи тонн украинской пшеницы на общую сумму почти 5 миллионов гривен. Там он реализовывал агропродукцию российским монополистам и получал от них расчет в рублях.

После освобождения района злоумышленник пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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Сейчас ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. 

 

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Мероприятия по разоблачению и задержанию коллаборанта проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры.

Темы: Харьковская областьколлаборационизмзерноСБУ
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