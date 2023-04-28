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ЄСПЛ зобов'язав Росію сплатити 129 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 12:04

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Росію сплатити понад 129 млн євро компенсацій Грузії за порушення і збитки, завдані громадянам внаслідок російського вторгнення 2008 року. 

Про це повідомляє "Європейська правда"

Велика палата ЄСПЛ ухвалила додаткове рішення за позовом Грузії проти Росії щодо війни 2008 року у частині, що стосується справедливих компенсацій згідно зі ст. 41 Європейської конвенції з прав людини та не охоплювалася основним рішенням 2021 року. 

Суд встановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії про компенсації попри те, що Росію у 2022 році вигнали з Ради Європи і російська сторона не співпрацювала з судом під час розгляду питання. 

Йдеться про випадки вбивства грузинського цивільного населення, адміністративної практики катувань цивільних та військовополонених, свавільного позбавлення волі у підвалах так званого "МВС Південної Осетії", мародерства, політики перешкоджання поверненню грузин до їхніх домівок у Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) та Абхазії, відсутності адекватного розслідування російською стороною випадків загибелі людей. 

ЄСПЛ вирішив, що країна-відповідач – Росія – має протягом трьох місяців сплатити Грузії 3,25 млн євро компенсацій у зв’язку із щонайменш 50 жертвами вбивств цивільних у грузинських селах Південної Осетії та у буферній зоні. Грузія заявляла про загалом 116 випадків, та з них задовольнили лише 50 – тому що інші 66 жертв загинули під час п'яти днів "активної фази війни", яку суд виключив зі власної юрисдикції у рішенні 2021 року. Стосовно України такого обмеження немає.

Крім того, Росію зобов’язують сплатити 2 697 500 євро як компенсацію щонайменш 166 постраждалим від практики свавільних затримань і нелюдського поводження з грузинським цивільним населенням силами Південної Осетії у підвалах так званого "МВС" у Цхінвалі 10-27 серпня 2008 року.

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640 тисяч євро компенсацій присуджуються у зв’язку з випадками тортур грузинських військовополонених збройними угрупованнями Південної Осетії у Цхінвалі 8-17 серпня 2008 року.

Найбільша сума компенсацій – 115 млн євро – присуджена у зв’язку з адміністративною практикою перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх домівок на окупованих територіях, від чого постраждали щонайменш 23 тисячі осіб.

Ще 8,24 млн євро присуджуються у зв’язку з нематеріальними збитками для щонайменш 142 осіб, постраждалих від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій. 

Інші запити на компенсацію відхилили 9 голосами проти восьми. 

Відтак загальна сума, яку РФ зобов’язали сплатити Грузії, складає 129,8 млн євро. 

"ЄвроПравда" детально розповідала про основне рішення 2021 року у цій справі у статті "Перемога Грузії, пастка для України".

Теми: ЄСПЛРосіяГрузія
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