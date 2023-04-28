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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 129 млн евро компенсации за нарушения после нападения на Грузию

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 12:04

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 129 млн евро компенсаций Грузии за нарушения и убытки, причиненные гражданам в результате российского вторжения 2008 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Большая палата ЕСПЧ приняла дополнительное решение по иску Грузии против России относительно войны 2008 года в части, касающейся справедливых компенсаций согласно ст. 41 Европейской конвенции по правам человека и не охватывалась основным решением 2021 года.

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Суд установил, что имеет юрисдикцию рассматривать запрос Грузии о компенсации несмотря на то, что Россию в 2022 году выгнали из Совета Европы и российская сторона не сотрудничала с судом при рассмотрении вопроса.

Речь идет о случаях убийства грузинского гражданского населения, административной практики пыток гражданских и военнопленных, произвольного лишения свободы в подвалах так называемого "МВД Южной Осетии", мародерства, политики препятствования возвращению грузин в их дома в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) и Абхазии, отсутствия адекватного расследования российской стороной случаев гибели людей.

ЕСПЧ решил, что страна-ответчик – Россия – должна в течение трех месяцев выплатить Грузии 3,25 млн евро компенсаций в связи с по меньшей мере 50 жертвами убийств гражданских в грузинских селах Южной Осетии и в буферной зоне. Грузия заявляла о всего 116 случаях, и из них удовлетворили только 50 – потому что остальные 66 жертв погибли во время пяти дней "активной фазы войны", которую суд исключил из собственной юрисдикции в решении 2021 года. В отношении Украины такого ограничения нет.

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Кроме того, Россию обязывают выплатить 2 697 500 евро в качестве компенсации по меньшей мере 166 пострадавшим от практики произвольных задержаний и бесчеловечного обращения с грузинским гражданским населением силами Южной Осетии в подвалах так называемого "МВД" в Цхинвали 10-27 августа 2008 года.

640 тысяч евро компенсаций присуждаются в связи со случаями пыток грузинских военнопленных вооруженными группировками Южной Осетии в Цхинвали 8-17 августа 2008 года.

Наибольшая сумма компенсаций – 115 млн евро – присуждена в связи с административной практикой препятствования возвращению грузинских граждан в их дома на оккупированных территориях, от чего пострадали по меньшей мере 23 тысячи человек.

Еще 8,24 млн евро присуждаются в связи с нематериальным ущербом для по меньшей мере 142 человек, пострадавших от отсутствия адекватного расследования российской стороной гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.

Другие запросы на компенсацию отклонили 9 голосами против восьми.

Поэтому общая сумма, которую РФ обязали уплатить Грузии, составляет 129,8 млн евро.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об основном решении 2021 года по этому делу в статье "Победа Грузии, ловушка для Украины".

Темы: ЕСПЧРосcияГрузия
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