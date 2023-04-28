Рівень води в Дніпрі стрімко пішов на спад

Рівень води у Дніпрі після стрімкого росту почав падати.

Джерело: Київська міська військова адміністрація, яка наводить заяву начальник КМВА Сергія Попка

Деталі: Згідно до даних Укргідрометцентру станом на 9:00 рівень води в річці Дніпро, в Києві біля мосту "Метро" складає 9 290 см (за Балтійською системою висот). І це аж 19 см менше, ніж минулої доби.

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Пряма мова Попка: "Тобто, після трьох днів підйому рівня водопілля, вода пішла на спад. На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 20 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків".

Передісторія:

У четвер 27 квітня начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що рівень води у Дніпрі в межах Києва піднімається третій день поспіль, однак загрози підтоплення житлових масивів чи промисловості міста немає.