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Уровень воды в Днепре стремительно пошел на спад

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 12:43
Уровень воды в Днепре стремительно пошел на спад
Фото: "Вечірній Київ"

Уровень воды в Днепре после стремительного роста начал падать.

Источник: Киевская городская военная администрация, которая приводит заявление начальник КГВА Сергея Попка

Детали: Согласно данным Укргидрометцентра по состоянию на 9:00 уровень воды в реке Днепр, в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 290 см (по Балтийской системе высот). И это аж 19 см меньше, чем за прошедшие сутки.

Прямая речь Попка: "То есть, после трех дней подъема уровня половодья, вода пошла на спад. На данный момент по г. Киеву не зафиксировано аварийных подтоплений. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около более 20 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков".

Предыстория:

  • В четверг 27 апреля начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что уровень воды в Днепре в пределах Киева поднимается третий день подряд, однако угрозы подтопления жилых массивов или промышленности города нет.

Темы: Днепрводапогода
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