Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Тетяна Лозовенко, Олена РощінаП'ятниця, 28 квітня 2023, 13:12
Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков, скрін з пресконференції 28 квітня

Підготовка України до контрнаступу перебуває на завершальній стадії.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції в Києві

Пряма мова: "Підготовка завершується, тому що окрім зброї та військової техніки ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями. Ми дуже сучасні системи отримали... 

Реклама:

Нагадаю, що окрім танкової коаліції (куди в першу чергу входять танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 трохи пізніше приїдуть), ми чекаємо ще потім Abrams. Але, думаю, Abrams у цьому контрнаступі брати участь не будуть. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання.  

Але, окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу: БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, і CV 90 зі Швеції будуть. Там завершуються ще курси підготовчі.

Сама техніка оголошена, підготовлена та частково поставлена. А є техніка, на якій завершуються навчальні програми, і вже тоді екіпажі разом з нею пробудуть, коли буде визначений час та місце. 

ВІДЕО ДНЯ

Але скажем так: якщо у глобальному сенсі, то, в високому відсотковому режимі, ми готові".

Деталі: Він зауважив, що рішення про дату та місце початку контрнаступу ухвалить Генеральний штаб. Міністр також сказав, що завдяки високому рівню довіри партнерів Україна отримує Patriot, HIMARS, MLRS, танки і отримає літаки. 

Пряма мова: "Ми всю техніку цю отримуємо безкоштовно. Треба буде порахувати – я думаю, мільярдів на $80 плюс-мінус ми вже отримали допомоги. Найбільший контриб’ютор – США, треба порахувати, мільярдів 50, мільярдів 30 – решта країн". 

Більше деталей: Як приклад співпраці Резніков навів проєкт, розпочатий у серпні минулого року з Данією щодо надання артилерійських систем.

Пряма мова: "Королівство Данія у свій час для своїх Збройних сил замовило "Цезарі" французькі, модернізовані, апгрейдні – дивізіон. Заплатили за них гроші. Вони мали бути на озброєнні Данії після виготовлення французами… Сьогодні хочу вам похвастатися: заїхали перші "Цезарі" в Україну, виробництво Франції, але це данські "Цезарі", які теж стають на бойове чергування".

Теми: РезніковконтрнаступЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: "Множинне громадянство допомож людям за кордоном допомогти Україні"
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: