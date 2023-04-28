Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Підготовка України до контрнаступу перебуває на завершальній стадії.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції в Києві

Пряма мова: "Підготовка завершується, тому що окрім зброї та військової техніки ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями. Ми дуже сучасні системи отримали...

Нагадаю, що окрім танкової коаліції (куди в першу чергу входять танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 трохи пізніше приїдуть), ми чекаємо ще потім Abrams. Але, думаю, Abrams у цьому контрнаступі брати участь не будуть. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання.

Але, окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу: БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, і CV 90 зі Швеції будуть. Там завершуються ще курси підготовчі.

Сама техніка оголошена, підготовлена та частково поставлена. А є техніка, на якій завершуються навчальні програми, і вже тоді екіпажі разом з нею пробудуть, коли буде визначений час та місце.

Але скажем так: якщо у глобальному сенсі, то, в високому відсотковому режимі, ми готові".

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Деталі: Він зауважив, що рішення про дату та місце початку контрнаступу ухвалить Генеральний штаб. Міністр також сказав, що завдяки високому рівню довіри партнерів Україна отримує Patriot, HIMARS, MLRS, танки і отримає літаки.

Пряма мова: "Ми всю техніку цю отримуємо безкоштовно. Треба буде порахувати – я думаю, мільярдів на $80 плюс-мінус ми вже отримали допомоги. Найбільший контриб’ютор – США, треба порахувати, мільярдів 50, мільярдів 30 – решта країн".

Більше деталей: Як приклад співпраці Резніков навів проєкт, розпочатий у серпні минулого року з Данією щодо надання артилерійських систем.

Пряма мова: "Королівство Данія у свій час для своїх Збройних сил замовило "Цезарі" французькі, модернізовані, апгрейдні – дивізіон. Заплатили за них гроші. Вони мали бути на озброєнні Данії після виготовлення французами… Сьогодні хочу вам похвастатися: заїхали перші "Цезарі" в Україну, виробництво Франції, але це данські "Цезарі", які теж стають на бойове чергування".