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Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Татьяна Лозовенко, Елена РощинаПятница, 28 апреля 2023, 13:12
Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников
Министр обороны Алексей Резников, скрин с пресс-конференции 28 апреля

Подготовка Украины к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Источник: министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве

Прямая речь: "Подготовка завершается, потому что кроме оружия и военной техники еще должно быть освоение ее нашими военнослужащими. Мы очень современные системы получили... 

Напомню, что кроме танковой коалиции (куда в первую очередь входят танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 чуть позже приедут), мы ждем еще потом Abrams. Но Abrams в этом контрнаступлении участвовать не будут, думаю. Но наши экипажи уже поехали на учения.  

Но, кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа: БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции будут. Там завершаются еще курсы подготовительные.

Сама техника объявлена, подготовлена и частично поставлена. А есть техника, на которой завершаются учебные программы, и уже тогда экипажи вместе с ней пробудут, когда будет определено время и место. 

Но скажем так: если в глобальном смысле, то в высоком процентном режиме мы готовы".

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Детали: Он отметил, что решение о дате и месте начала контрнаступления примет Генеральный штаб. Министр также сказал, что благодаря высокому уровню доверия партнеров Украина получает Patriot, HIMARS, MLRS, танки и получит самолеты.

Прямая речь: "Мы всю технику эту получаем бесплатно. Надо будет посчитать - я думаю, миллиардов на $80 плюс-минус мы уже получили помощи. Самый большой контрибьютор - США, надо посчитать, миллиардов 50, миллиардов 30 - остальные страны".

Больше деталей: В качестве примера сотрудничества Резников привел проект, начатый в августе прошлого года с Данией о предоставлении артиллерийских систем.

Прямая речь: "Королевство Дания в свое время для своих Вооруженных сил заказало "Цезари" французские, модернизированные, апгрейдные - дивизион. Заплатили за них деньги. Они должны были быть на вооружении Дании после изготовления французами... Сегодня хочу вам похвастаться: заехали первые "Цезари" в Украину, производство Франции, но это датские "Цезари", которые тоже становятся на боевое дежурство".

Темы: РезниковконтрнаступлениеВооруженные силывойна
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