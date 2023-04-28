Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Тилових воєнкомів із центрів комплектацій будуть відправляти на фронт, а на їхні місця ставитимуть бійців, які отримали порання.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков, якого цитує Укрінформ

Пряма мова Резнікова: "Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залужному – переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій - ред) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту.

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А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб".

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