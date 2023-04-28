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Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 14:08
Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт
Алексей резников, Фото: УП

Тыловых военкомов из центров комплектаций будут отправлять на фронт, а на их места будут ставить бойцов, получивших ранения.

Источник: министр обороны Алексей Резников, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Резникова: "Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному – подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят (в центрах комплектаций – ред.) отправлять как военнослужащих на линию фронта.

А направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей".

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Темы: ЗалужныйвойнаЗеленский
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