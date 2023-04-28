В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: обмежать імпорт малого переліку товарів

Єврокомісія і Польща досягли домовленості щодо імпорту з України сільськогосподарських продуктів.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, якого цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Угода містить зобов'язання Польщі та інших країн відмовитися від одностороннього блокування імпорту продовольства з України. "Йдеться в основному про зернові та кукурудзу", – заявив Моравецький, не уточнивши, яким є повний перелік товарів, що підпадають під обмеження

ОНОВЛЕНО RMF FM стверджує, що досягнута угода передбачає, що сусіди України знімають загальну блокаду, але вона буде замінена на безпрецедентну для ЄС заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії до окремих країн. Однак джерела "Європейської правди" стверджують, що переговори тривають і у підсумку перелік товарів може бути іншим.

Транзит буде дозволений. Поки невідомий термін дії заборони.

Зазначають, що заборона на імпорт цих п'яти товарів становить 90% всього імпорту з України.

Своєю чергою, замість того, щоб розширити список забороною на імпорт таких продуктів, як молоко, м'ясо птиці або яйця, Єврокомісія проведе подальше розслідування.

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Якщо на думку Єврокомісії проблема, про яку повідомила, зокрема, Польща, підтвердиться, спрацює захисне застереження. Воно означає введення митних зборів.

Крім того, ЄК виділить 100 мільйонів євро на підтримку фермерів п'яти країн, з яких Польща отримає майже 40 мільйонів євро.

Разом з можливістю отримання 200-відсоткової субсидії польські фермери можуть розраховувати на 120 мільйонів євро. Крім того, Брюссель обіцяє допомогти з експортом зерна.

Чинні заходи, що запроваджують безмитну торгівлю з Україною, закінчуються 5 червня, тож нові заходи мають набути чинності на день пізніше. Посли ЄС сьогодні проголосували за відповідний регламент. Як повідомила кореспондентка RMF FM у Брюсселі, польський посол Анджей Садош виступив із заявою, що Польща не проти продовження безмитної торгівлі з Україною.

Рішення, подібне до рішення послів ЄС, цього тижня прийняв Комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту, який проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною на один рік 27 голосами "за", одним "проти" і сімома "утрималися".

Очікують, що Європарламент підтвердить рішення комітету наступного місяця на пленарному голосуванні у Страсбурзі.