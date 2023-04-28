В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров

Варшава и Польша достигли договоренности о запрете импорта из Украины пяти сельскохозяйственных продуктов.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

"Речь идет в основном о зерновых и кукурузе", – заявил Моравецкий.

Соглашение содержит обязательства Польши и других стран отказаться от одностороннего блокирования импорта продовольствия из Украины. Запреты будут заменены беспрецедентным запретом ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла. Транзит будет разрешен. Срок действия запрета пока неизвестен.

Отмечается, что запрет на импорт этих пяти товаров составляет 90% всего импорта из Украины.

В свою очередь, вместо того, чтобы расширить список запретом на импорт таких продуктов, как молоко, мясо птицы или яйца, Еврокомиссия проведет дальнейшее расследование.

Если по мнению Еврокомиссии проблема, о которой сообщила, в частности, Польша, подтвердится, сработает защитное предостережение. Оно означает введение таможенных пошлин.

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Кроме того, ЕК выделит 100 миллионов евро на поддержку фермеров пяти стран, из которых Польша получит почти 40 миллионов евро.

Вместе с возможностью получения 200-процентной субсидии польские фермеры могут рассчитывать на 120 миллионов евро. Кроме того, Брюссель обещает помочь с экспортом зерна.

Действующие меры, вводящие беспошлинную торговлю с Украиной, заканчиваются 5 июня, поэтому новые меры должны вступить в силу на день позже. Послы ЕС сегодня проголосовали за соответствующий регламент. Как сообщила корреспондент RMF FM в Брюсселе, польский посол Анджей Садош выступил с заявлением, что Польша не против продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Решение, подобное решению послов ЕС, на этой неделе принял Комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента, который проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной на один год 27 голосами "за", одним "против" и семью "воздержались".

Ожидается, что Европарламент подтвердит решение комитета в следующем месяце на пленарном голосовании в Страсбурге.